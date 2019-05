Auf der Freilichtbühne geht es am Sonntag von 11 Uhr an rund. Die Besucher erwartet nicht nur ein tolles Programm auf der Bühne. Der Blick hinter die Kulissen ist sicherlich genauso spannend. Und rundherum tut sich noch mehr.

Dagmar Dahmen ist mit ihrem Töpferstand vor Ort. Die Kinder können hier kleine Kunstwerke erstellen. Es kann auch mit Handwerkern gemeinsam gewerkelt werden.

Die Feilichtbühne liegt im Grünen, da bietet es sich förmlich an, dass der NABU ebenfalls vertreten ist. So ist der NABU aus Emsdetten vor Ort. In zwei Zelten geht es schwerpunktmäßig um das Thema Insekten. Die Naturschützer bieten ein Insektenmemory an. Außerdem können Kinder zum Thema Schmetterlinge Masken bemalen.

Dieses Thema hat sich Dieter Lammerding (Ehrenmitglied der Freilichtbühne) ausgedacht und bietet eine Aktion dazu an. „Auf dem Bühnengelände werden Schmetterlinge verteilt sein, die die Kinder suchen müssen und dazu Fragen beantworten sollen. Als Hauptpreis winkt ein Spiel. Weitere Preise sind Bücher und Freiarten.“

Außerdem wird Meike Terlutter aus Saerbeck vor Ort sein. Sie hat kürzlich beim Wettbewerb Jugend forscht gewonnen und wird ihr Projekt vorstellen.

Von 14 bis 16 Uhr haben Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, bei der Reckenfelder Feuerwehr ins Fahrzeug zu steigen und sich die Technik erklären zu lassen.

Langeweile dürfte am Sonntag also sicherlich nicht aufkommen, und wer den ganzen Tag an der Bühne verbringen möchte, muss auch nicht hungrig nach Hause gehen. Denn für das leibliche Wohl ist ebenfalls reichlich gesorgt. Die Bühne ist am Sonntag sicherlich ein lohnendes Ausflugsziel für die ganze Familie.