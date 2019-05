„Obwohl sich die meisten Menschen wünschen, zu Hause zu sterben, ist das Sterben immer mehr in die Hände von Fachkräften und Institutionen übergegangen. Viele Angehörige würden ihre sterbenden Verwandten gerne zu Hause begleiten, fühlen sich jedoch unsicher und haben Angst davor“, heißt es in einer Pressemitteilung des Malteser Hospizdienstes. Sterben tut jeder – darüber sprechen und handeln nur wenige.

Zu Zeiten der Großfamilien galt es noch als selbstverständlicher, dass nahestehende Menschen bis zum Tod zu Hause blieben. Der medizinische Fortschritt und die stationären Möglichkeiten zogen nach sich, dass Schwerstkranke immer mehr am Lebensende „ausgelagert“ werden. Das Allgemeinwissen um die Versorgung von Schwerstkranken und Sterbenden ist dadurch häufig verloren gegangen. „Das Thema betrifft uns aber alle, aus diesem Grund möchte der Malteser Hospizdienst Menschen ermutigen, sich Sterbenden auf ihrem letzten Weg zuzuwenden und sich selbst mit dem Thema Tod und auch Trauer auseinanderzusetzen“, schreiben die Trauerbegleiter. So werden diese Aspekte Thema von Kurs- und Vortragsabenden sein, es gibt Informationen zu Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung, die der Malteser Hospizdienst anbietet.

Folgende Kurse und Vorträge werden im Hospizraum an der Kardinal von Galen Straße 18 angeboten:

► Kurs „Letze Hilfe“ am 14. Mai von 17 bis 21 Uhr

► Kurs „Letzte Hilfe“ am 10. Juli von 17 bis 21 Uhr

„Letzte Hilfe“ möchte allen Menschen ein „Handwerkszeug“ an die Hand geben, was ihnen Sicherheit vermittelt im Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen, als auch Informationen über Stellen, von denen zusätzlich Hilfe in Anspruch genommen werden kann.

► Vortrag „Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“ am 24. September von 19 bis 21 Uhr

► Vortrag „Trauer und Trauerbegleitung“ am 30. Oktober von 19 bis 21 Uhr

Bei vielen löst der Verlust eines Menschen eine tiefgehende Lebenskrise aus. Einsamkeit und Sinnsuche sind große Themen in der Trauer. In der Trauerbegleitung ist zu beobachten, dass An- oder Zugehörige es häufig als sehr tröstlich empfinden, wenn sie ihre Lieben bis zum letzten Atemzug begleiten konnten.

► Kurs „Letzte Hilfe“ am 16. November von 9 bis 13 Uhr

► Kurs „Letzte Hilfe“ am 14. Januar 2020 von 17 bis 21 Uhr

Interessenten können sich gerne anmelden im Malteser Büro für Hospiz-und Trauerbegleitung, Gabi Bernhard-Hunold, ✆ 02571/971 01 oder 0171/23 19 101, sowie unter hospiz.greven@malteser.org.