Lauda verbreitet Wiener Optimismus am FMO

Ab Herbst Flüge in die Österreichische Hauptstadt

Greven -

Die Flug-Branche ist auf Konsolidierung-Kurs - Pleiten wie die der Germania zeugen davon. Die österreichische Airline Lauda aber blickt selbstbewusst in die Zukunft. Am Donnerstag war Geschäftsführer Andreas Gruber am FMO zu Gast - und sprach über kommende Projekte.