Greven -

Von Leon Seyock

Jeden Winter macht sich Familie Mendel mit jungen Menschen auf den Weg ins tief verschneite Skandinavien. Schnelle Schlittentouren durch die eiskalte Natur und das Leben in der Wildnis geben den Kindern, die ganz unterschiedliche Leidenswege hinter sich haben, ein ganz neues Lebensgefühl. Immer mit dabei: zwölf aufgeweckte Huskys. Ein Besuch bei Familie Mendel in Greven, die sich in der Bauerschaft Fuestrup ein kleines Norwegen errichtet hat.