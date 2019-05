Die Grünen haben keine Ratsmehrheit. Ihr Stoppsignal für den Rathausstraßenumbau kann folgenlos bleiben, wenn die anderen Parteien sich vom Rathaus-Entwurf überzeugen lassen. Aber die Diskussion über die Problemstraße ist mit einer hübschen Animation aus dem Planungsamt nicht beendet. Tatsächlich fragt man sich, wie Radfahrer in dem optisch verjüngten Straßenzuschnitt klar kommen sollen, in dem weiterhin Schwerlastverkehr Raum braucht. Zumal das Rad sich zu einem Kindertaxi und einem Lastenmobil entwickelt, das in die Breite geht. Die Radfahrstreifen auf der Königstraße sind ein Beispielfall. Als Radler fühlt man sich dort ex­trem unsicher.

Verworfen wurde im Rathaus die Idee, Rathausstraße und Kardinal-von-Galen-Straße teilweise zu Einbahnstraßen zu machen. Warum denn nicht? Den Durchgangsverkehr könnte man stärker auf die Umgehungsstraße zwingen. Die Debatte muss geführt werden.