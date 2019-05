Der Kiebitz brütet kaum noch

Sie hatten uns heute die Nachtigall versprochen. Aber die hat geschwiegen. Muss man sich Sorgen machen?

Wellerdieck: Das lag am schlechten Wetter, es ist zu kalt. Die Weibchen ziehen nachts umher, bei Kälte tun sie es nicht. Und dann sind die Männchen halt nicht motiviert, zu singen.

Sie haben die heutige Wanderung mit der bekannten Warnmeldung begonnen, der Wohnraum für Vögel werde kleiner. Es fehlen Insekten. Merken Sie das?

Wellerdieck: Ja, man merkt das ganz deutlich. Wenn man mein Alter erreicht hat – 50 Jahre –, dann weiß man, dass vor 30 Jahren an den Windschutzscheibe viele Insekten kleben blieben, wenn man mal von Altenberge nach Havixbeck gefahren ist. Das ist heute nicht mehr so.

Wie wirkt sich das auf die Vögel aus?

Wellerdieck: Alle Vögel brauchen Insekten als Nahrungsgrundlage, die meisten direkt, ansonsten indirekt. Der Insektenreichtum ist für das Überleben der Vogelwelt ganz entscheidend.

Welche Vögel treffen Sie nicht mehr an?

Wellerdieck: Ich gehe natürlich in solche Landschaften, wo die Welt noch halbwegs in Ordnung ist und wo man die Vögel, die andernorts selten geworden sind, doch noch findet. Zum Beispiel den Eisvögel, dort wo die Flüsse renaturiert wurden. Zum Beispiel die Waldschnepfe wie in den Bockholter Berge. Die Feldlerche ist aber fast vollständig verschwunden.

Weil ihr Lebensraum nicht mehr existiert?

Wellerdieck: Ja, die Feldlerche, das Rebhuhn – auch ein ehemaliger Bewohner unserer Felder – sind fast ganz verschwunden. Auch der Kiebitz hat sehr stark nachgelassen. 90 Prozent des Brutbestandes sind in den letzten 25 Jahren verloren gegangen. Die Feuchtwiesenbewohner Uferschnepfe und Großer Brachvogel, der Pirol als Auwaldbewohner, der Kuckuck – die Liste der zunehmend gefährdeten Arten ist leider lang. Auch lange Zeit als gewöhnlich geltende Vögel wie der Star sind mittlerweile betroffen. Oder der Gartenrotschwanz: Früher sang dieser Vogel vor meinem Kinderzimmerfenster – heute ist er ganz selten geworden im Münsterland.

Gibt es auch Vögel, deren Bestand sich erholt hat?

Wellerdieck: Es gibt einzelne Vogelarten, die im Moment profitieren. Als Kulturfolger, muss man sagen. Die Eulen sind noch relativ häufig. Sie bauen ja alle keine Nester, sondern brauchen meistens Höhlen. Die Eulenvögel haben darunter gelitten, dass der alte Baumbestand verloren ging, zum Beispiel auf Obstwiesen, wo etwa der Steinkauz brütete. Aber sobald Nistkästen angebracht werden, erholt er sich sofort im Bestand. Mäuse gibt es noch genug, die Hauptnahrung der Eulen. Sie sind also weniger bedroht. Auch der Mäusebussard ist noch ziemlich häufig zu sehen. Und einige schlaue Generalisten unter den Meisen und Rabenvögel kommen als Kulturfolger momentan relativ gut zurecht.

In den Bockholter Bergen haben Sie sogar einen Uhu gesehen?

Wellerdieck: Richtig, der Uhu hat sich im Bestand in den letzten Jahrzehnten erheblich erholt. Zur Zeit des 2. Weltkriegs war er fast ausgestorben in Deutschland. Es gab nur noch gut 30 Paare. Durch Schutzmaßnahmen seit den 70er Jahren hat sich der Bestand enorm erholt. Der Uhu galt als Konkurrent des Menschen um Jagdbeute wie Hasen und Fasane. Früher wurde er verfolgt, heute steht er unter Schutz. Bei einer Führung vor zwei oder drei Jahren habe ich den Uhu hier erstmals gehört. Zwei Tage später konnte ich ihn ganz früh morgens ganz deutlich hören.

Mal was Privates, sie haben Volkswirtschaftslehre studiert, auch ein paar Semester Biologie, aber in der Vogelkunde sind sie Autodidakt?

Wellerdieck: Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich gehörte zu einer Clique von Kindern in Kinderhaus, da haben wir schon als Sechsjährige Vogelfedern gesammelt. Jeder hatte eine Vogelfedernsammlung zu Hause. Und das haben wir über viele Jahre gemacht. Später habe ich die Vogelstimmen gelernt. Dann habe ich mir das tolle „Handbuch der Vögel Mitteleuropas“ besorgt, 24 Bände, 16 000 Seiten, wo über jede Vogelart die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammengetragen sind. Vier Fünftel davon habe ich durchgearbeitet – da kann man wie ein Archäologe viele Geschichten ausgraben, wie sich die Vögel durch den Alltag kämpfen.

Wenn Sie im Wald sind, reden Sie nicht gerade leise. Was ist ihr Prinzip?

Wellerdieck: Wir hatten heute mindestens einen Moment, wo ich gesagt habe, wenn wir aufhören zu reden, hört auch das Rotkehlchen auf zu singen, weil es glaubt, dass wir es ins Visier nehmen. Die Vögel finden es gut, wenn sie das Gefühl haben, dass wir mit uns selbst beschäftigt sind. Wenn wir schweigen, werden sie unsicher, wenn wir reden, entspannen sie sich.

Was kann man eigentlich für den Erhalt der Vogelwelt tun?

Wellerdieck: Der Schlüssel liegt in der Gestaltung unserer Landschaft. Das muss eine strukturreiche Landschaft sein, damit jede Art ihre Nische findet. Durch unsere intensive Bewirtschaftung mit Pestiziden, Überdüngung und Monokulturen bewirken wir das Gegenteil. Wir müssen mehr Naturschutzgebiete ausweisen und ökologischer wirtschaften. Das kostet kurzfristig Geld, aber es bringt Lebensraum für andere Lebewesen. Nur ein artenreicher Lebensraum ist ein gesunder Lebensraum. Weil nur hier sich die Kräfte gegenseitig in Schach halten. Artenarme Landschaften sind extrem katastrophenanfällig. Sie sind letztlich auch teurer für uns.