„Denn wenn et Trömmelche jeht, dann stonn mer all parat un mer trecke durch die Stadt un jeder hätt jesaat: Kölle Alaaf, Alaaf - Kölle Alaaf“. Stimmlich angeführt von der Band sang das ganze Ballenlager. Besucher lagen sich in den Armen, hielten die Bierbecher nach oben oder reckten die mitgebrachten FC-Köln-Schals in die Höhe. Ausgelassene Feier-Stimmung, die sich bei dem beliebtesten Karnevalshit noch einmal steigerte.

Eingeladen von der KG Emspünte anlässlich des 66. Jubiläums spielte die Kölner Karnevals-Band „De Räuber“ im Ballenlager. Bilanz bereits in der Halbzeit: „Stimmung wie in Köln!“

„De Räuber“ füllen große Hallen wie die Köln-Arena, und freuen sich über kleinere Auftritte, wie im Ballenlager. Die Größe der Halle sei eigentlich egal, sagt die Band. Es mache immer „richtig Spaß“, meint Gitarrist „Schrader“.

Auch in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden seien sie schon zu Gast gewesen, aber eigentlich „fahren wir nicht viel weiter als nach Münster“. Es sei schön zu erfahren, dass ihre Musik auch außerhalb des Kölner Raums ankommt. „Also wir sind begeistert“, resümiert die Band in der Pause.

Eine ordentliche Menge Spaß hatten auch die zahlreichen Gäste im Ballenlager. Jung und Alt tanzte und sang gemeinsam. Hier wurde der Sinn von Karneval sichtbar: Menschen, auch solche, die sich bis dahin gar nicht kannten, schunkelten eingehakt miteinander, bis der ganze Saal wogte, einschließlich Theken-Personal.

Sänger und Frontmann Sven West brachte die Menge in Party-Laune. „Kennt ihr den Text?“, fragte er. „Jaaaa“, schallte es ihm vielstimmig entgegen. Natürlich kennen hier alle die Texte: ob Helene Fischer-Song, „Ein Stern der deinen Namen trägt“ oder auch die neuen Songs der „Räuber“ selbst, die Grevener erwiesen sich als absolut textsicher. Sie sangen sogar weiter, als die Band schon geendet hatte.

„Es ist wirklich gut besucht, das hat uns sehr überrascht“, sagte Gitarrist „Schrader“. Aber: „Ein paar Leute hätten schon noch gepasst.“ In der Karnevalisten-Szene ist Greven als Partymeile schon bekannt: die KG Emspünte hatte bereits die „Höhner“ und die Band „Bläck Fööss“ zu Gast. Jetzt eben „De Räuber“, denn „sie müssen sich ja noch steigern“, grinste Schlagzeuger „Wolli“.

Als nach Schunkeln, Singen und einem Selfie mit dem Frontmann eigentlich der Abend kaum noch ausgelassener werden konnte, startete die nächste Polonaise. Nicht die erste am Abend und auch nicht die letzte, die Grevener konnten immer noch einen „drauf setzen“. Karnevals-Musik funktioniert eben auch außerhalb der Saison.