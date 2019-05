Der Fall liegt schon über ein halbes Jahr zurück, auch Phantombilder wurden bereits herausgegeben. Doch die Bemühungen der Polizei, die Männer zu erwischen, die letzten September einen 82-jährigen Grevener in seiner Wohnung am Schwarzen Weg überfallen haben, blieben bislang erfolglos. Jetzt soll das Fernsehen helfen, die Täter zu fassen. Der Fall wird am Mittwochabend um 20.15 Uhr in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ behandelt.

Rückblick: An einem Freitagabend (28. September) brechen vier Männer in ein Haus am Schwarzen Kamp in Greven ein . Ihr Vorgehen ist von besonderer Brutalität geprägt. Die Einbrecher zwingen den 82-jährigen Bewohner, sie in seinem eigenen Haus herumzuführen. Nachdem sie Beute gemacht haben, lassen sie den Grevener verletzt und gefesselt im Keller zurück. Eine aufmerksame Zeugin, die einen verdächtigen Lichtschein im Haus bemerkt hat, verständigt über Notruf die Polizei. Der 82-Jährige kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Polizeieinsatz nach Raubüberfall am Schwarzen Weg in Greven

Ermittlungen trotz Phantombildern ohne Erfolg

Doch die Ermittlungen brachten keinen Erfolg. Selbst die Veröffentlichung von Phantombildern führte nicht zur Festnahme der Täter. Ein Bild zeigt laut Polizei einen 30 bis 40 Jahre alten Mann, der Anführer der Tätergruppe gewesen sein soll.

Der mutmaßliche Anführer der Gruppe Foto: Polizei

Der zweite Mann ist jünger und zwischen 20 und 30 Jahre alt. Besondere Merkmale seien „die herausstechenden Augen und die aggressive Vorgehensweise” gewesen, schrieb die Polizei zu dem Bild.

Der zweite Verdächtige Foto: Polizei

Die Männer waren bei dem Raub in Greven dunkel gekleidet, hatten die Oberbekleidung zum Teil über das Kinn gezogen und trugen Baseballkappen. Sie sprachen gebrochen Deutsch.

Ermittler hoffen auf Hinweise

Die Ermittler hoffen durch diese Fahndung neue Hinweise zu erlangen, die dann zur Ergreifung der Täter führen. Die Polizei in Steinfurt ist während und nach der Sendung unter der Telefonnummer 02551/15-5678 erreichbar. Die Ermittler nehmen dort unmittelbar die Hinweise entgegen.