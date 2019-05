Es ist der 28. September 2018, ein Freitag. Erdogan trifft Merkel in Berlin, in der Bundesliga schlägt Hertha BSC Bayern München, die Gewerkschaft der Polizei klagt in Berlin über Personalmangel. Gegen 21 Uhr steht Kurt D. in der Küche seines Einfamilienhauses in einem Wohngebiet am Rande von Greven und bereitet das Abendessen vor: Kartoffelsalat mit Brot.