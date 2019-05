Netzwerken in Urlaubsatmosphäre

Greven -

„Die Sonnenbrille kann ich absetzen“ . . . „Für das Foto ziehe ich die Jacke aus“ . . . Das Wetter spielte beim Pressetermin für den BusinessBeach 2019 noch nicht mit. Doch das wird sich mit Sicherheit bis zum 11. Juli (Donnerstag) ändern, wenn am Abend das Netzwerktreffen am Grevener Beach stattfindet. „Beim ersten Mal ging die Teilnehmerzahl direkt von 0 auf 500“, sagt Roland Bendig vom Unternehmen Seilstarter aus Nordwalde, das die Veranstaltung organisiert. Er hofft, dass es bei der dritten Auflage noch mehr werden. Die Einladungen gehen in den nächsten Tagen an die Unternehmer raus.