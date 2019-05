Greven -

Es geht weiter voran am Beach: Am Donnerstagsvormittag haben Mitarbeiter der Firma „DW Werbung“ die große Bautafel an der Nordwalder Straße mit dem neuen Saison-Plakat bestückt. Darauf sind die Daten der großen Saison-Events abzulesen – von „Greven Grass“ am Pfingstwochenende bis zum Open-Air-Kino („La La Land“) Ende August.