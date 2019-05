Eine ganze Kita ruft nach Popcorn

So sieht es aus, wenn eine Kita nach Popcorn ruft. Das süße Zeugs gabs nämlich reichlich, als jetzt die Awo ihren 100. Geburtstag mit bunten Aktionen in ihren Kitas Gerburgisstraße und Elbestraße feierte. Vorher hatten die Kinder sich mit den fünf Werten der AWO auseinandergesetzt: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz. Was Gleichheit angeht, sagten die Fachkräfte Maren Falkenhagen und Helmi Ghalib, da „sprudelte“ es aus den Kindern nur so heraus. Am Mittwoch besuchte die Kita Elbestraße in einem Staffellauf die AWO-Freunde an der Gerburgisstraße. Nächstes Woche geht es mit Erziehern und Kindern zum AWO Kulturbahnhof in Steinfurt. Die große Geburtstagsfeier ist am 21. September in Emsdetten.