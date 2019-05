Grundschüler gehen auf den Spuren Jesu

So trafen sie sich in zweiwöchigem Abstand in Kindergruppen, die engagierte Eltern geleitet haben, sie pflanzten Bäume als Zeichen des Wachstums und nahmen an den Familiengottesdiensten „2.ELF“ teil, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Musikalisch wurden die Gottesdienste durch verschiedene Chöre begleitet. So sang in St. Franziskus „Caramia“ unter der Leitung von Stefanie Mesch mit Klaus Plöger an der Orgel. Am darauffolgenden Wochenende sang der Familiensingkreis unter der Leitung von Brigitte Salmen und am Sonntag der Projektchor der Pfarrei mit Chorleitung Renate Bacher. Die Pfarrei gratuliert allen Kommunionkindern und wünscht ihnen, die Spuren Jesu immer wieder zu entdecken und die Lust, diesen zu folgen.

Die Kommunionkinder der Erich-Kästner-Grundschule (Bild oben) sind: Lucy Lu Abeler, Aylin Beatrice Almeido Jacinto, Robin Domke, Justin Fell, Elias Geißler, Alica Högemann, Amelie Jarvers, Eryk, Karolina und Klaudia Lach, Finn Lenfort, Marla Missal, Finn Reddig, Marc Reher, Nina Sander, Leonie Schiefer, Jannes Schniggendiller, Mya Schöne, Amy und Hope Schwartze, Lena Tieseler, Benjamin Trotnow, Ida Marie Wendel und Leonie Willenberg.

Aus der Josefschule gingen folgende Kinder zur Erstkommunion : Hannes Averesch, Johannes Borgmeier, Tobias Claßen, Marleen Engel, Paul Falkenberg, Hannah Guttermann, Tamina Häder, Juline Haverkamp, Lina Hubensack, Joséphine Isken, Paul Keuter, Ida Kloppenborg, Joost May, Nikola Musa, Carina Neumann, Leo Packmohr, Emma Peitsch, Sarah Riederer, Larena Rodriguez Ferreiro, Maja Schürmann, Simon Stefani, Lidia Solisch, Jana Stockel, Rafael Stumpf, Josephine Tenberg, Sophia Tölle, Emily Tünte, Maximilian Tünte, Issis Tibisay Vasques Minchola, Leon Vechtel, Switbert Venschott, Maximilian Wala.

Die Kommunionkinder der Martin-Luther und Martinischule sind : Antonia Andrysiak, Hannah Araújo Grabbe, Anton und Freyja Aßmuth, Alina Basujew, Jaron Beitzenkroll, Jakob Bögge, Jano Piet Determann, Dwayne Dreyer, Laura Eirich, Luis Furnari, Lenny Gemeke Frieda Gutzmann, Alicia Henke, Milly Lou Hermes, Frederik Hidding, Lea Hinz, Kimberly Hohmann, Ben Hokamp, Lukas Holtmann, Josefine Holtmann, Vincent Jürkenbeck, Sophia Kosiak, Emilia Krüper, Nicole und Charleen Lobanowski, Paola Loizzi, Logan Odyja, Katharina Pape, Joel Paszkiet, Finn Pleimann, Hannes Reddig, Laura Rietmann, Luisa Röwemeier, Mia Runde, Til Russow, Hanna Schröder, Mika Schulz, Jason Schneider, Kim Schweichler, Carlotta Stöcker, Lina-Sue Suntrop, Kristian Szubart, Noah Taraba, Kilian Uennigmann, Ben van Evert, Jan-Felix Venschott, Anna Warnecke, Mia Warnecke, Katalin Wellen, Collin Weller sowie Saphira Wilson.

Aus der Marienschule gingen folgende Kinder zu Erstkommunion : Fabian Baranski, Annika Becker, Caroline Becker, Phil Brinkschulte, Jannik Bruns, Marie Deiters, Jaron Ebbigmann, Greta Ehm, Lotta Elpers, Leonard Frie-Thünemann, Gabriel Grujic, Nick Hauser, Fabian Heitmann, Mika Hellmann, Finley Hentze, Leo Herzog, Wiebke Kirschner, Sebastian Knopik, Lennard Konermann, Maximilian Konert, Tom Koopmann, Tabea Leinz, Viktoria Lengermann, Paula Peloso, Maik Rüscher, Lena Schmitz, Johann Schulze Jochmaring, Tabea Sobieroy, Anna Stember, Jana Strotmann, Jon Sünderkamp, Kacper Swirkosz, Elias Vieth, Sophia Wicharz, Lena Wortkötter, Clara Zimmer, Linn Essing.