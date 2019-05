Gimbte -

Das Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) für Gimbte geht in die Umsetzungsphase. Aus diesem Anlass laden der Verein „Wir sind Gimbte“, das Büro planinvent und die Stadt Greven alle Interessierten am 22. Mai um 18.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ins Jugendheim in Gimbte ein.