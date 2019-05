Die neue Optiker-Meile

Greven -

Jan Dirk Baumgarten ist sichtbar gut gelaunt. Der Grevener hat über 20 Jahre lang die Viehoff-Filiale am Grevener Marktplatz geleitet. Jetzt ist er in der Gruppen-Zentrale an der münsterischen Ludgeristraße Direktor des Vertriebs. „Wir vergrößern uns deutlich“, kündigt er an. Viehoff wird die seit geraumer Zeit leer stehende ehemalige Filiale der Deutschen Bank auf der Ecke Alte Münsterstraße / Rathausstraße übernehmen.