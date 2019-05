Einen Tag lang Ideen für die Zukunft sammeln

Greven -

Langsam, aber sicher rückt sie für die Elftklässler am Augustinianum ins Blickfeld, die Zeit nach dem Abitur, das für diesen Jahrgang 2020 ansteht. Egal, ob dieser Blick zuversichtlich oder eher skeptisch ausfällt, am Projekttag zur Studien- und Berufsorientierung des Gymnasiums am 22. Mai werden alle teilnehmenden Schüler und Schülerinnen an der passenden Stelle ihrer jeweiligen Entscheidungsprozesse abgeholt.