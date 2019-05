In regelmäßigen Zeitabständen werde daher der Hundebestand in Greven überprüft. Dazu werden im Juli und August im Auftrag der Stadtverwaltung im gesamten Stadtgebiet Kontrollen durchgeführt. Die Stadt wird in Bezirke aufgeteilt, die Befragungen erfolgen straßenweise.

Bis zum 30. Juni haben vergessliche Hundebesitzer noch Zeit, ihr Tier nachzumelden. Sie erhalten dann keinen Bußgeldbescheid. Alle, die danach mit einem nicht angemeldeten Hund erwischt werden, müssen ein Bußgeld zahlen – immerhin bis zu 5000 Euro.

Die Hundebestandserhebung wird durchgeführt, um für mehr Steuergerechtigkeit bei den vielen Hundehaltern zu sorgen, die ihre Hunde ordnungsgemäß angemeldet haben.