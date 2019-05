In der Nacht von Freitag auf Samstag stiegen Täter in die Kita an der Blaufärberstraße ein. Sie erbeuteten unter anderem zwei i-Pads.

Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Auch in der Mariengrundschule hielten sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Einbrecher auf. In den Büros durchsuchten sie einen Raum.

Auch der Kindergarten an der Clara-Schründer-Straße erhielt zwischen Freitag und Montag ungebeten Besuch. Der versuch, in das Gebäude einzusteigen, misslang jedoch. An den Oberlichtern entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei, ✆ 02571/928 44 55.