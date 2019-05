Sie trafen sich, um den König auszuschießen. Bei der Gaststätte „Zum Mühlen“ in Herbern ging es um 11 Uhr los. Nach den ersten Schüssen und ein paar Bierchen wurde der Grill angemacht. Gestärkt ging es weiter, Lukas Bisping war der Schießwart, und hatte alles unter Kontrolle.

Doch auch nach längerer Zeit fiel der Vogel nicht. Per Los entschied der Würfel wer an der Reihe ist. Um circa 15 Uhr war es dann endlich so weit: Der Vogel fiel und Bernd Horstmann wurde König. Er nahm seine Freundin Celina Ebert zur Königin.

Anschließend wurde der Vogel zum Schießen des Bierkönigs aufgehängt. Dies ging relativ schnell und der König des vergangenen Jahres, Lukas Schröder, hat diesmal den Bier-Vogel abgeschossen.

Fünf Tage später war es Zeit für den beliebten Schützenball. In Schmedehausen, auf dem Hof Baune, kamen rund 100 Leute zusammen. Nach zwei gemütlichen Stunden marschierte der König Bernd mit seiner Königin Celina Ebert ein. Den Hofstaat bildeten Benedikt Baune mit Natasha Arenskötter und Lukas Bisping mit Anika Jakoblinert. Nach dem Einmarsch und einem Ehrentanz wurde die Menge aufgefordert und so tanzten alle miteinander. Die Landjugend feierte ihr Schützenpaar und hatte einen schönen Abend.