Das Preisgericht hat Mitte Mai die beiden besten Beiträge gekürt: die Entwürfe des Berliner Büros „sophie & hans“ und des Dortmunder Büros „Reicher Haase Assoziierte“. Damit sich aber alle Interessierten ein Bild von der ganzen Breite der Wettbewerbsideen für die neue Ortsmitte Reckenfelds machen können, werden sämtliche Beiträge von Montag an bis zum 21. Juni im Rathausfoyer gezeigt. In dem europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb hatten insgesamt 15 Büros die Chance erhalten, einen Entwurf für das 4,6 Hektar große Areal in der Ortsmitte zu erstellen. Mehr als 100 Büros hatten sich um eine Teilnahme beworben. Über die Siegerbeiträge entschied eine gemischte Jury aus Architekten, Stadtplanern, Politik, Verwaltung und Reckenfelder Bürgerinnen und Bürgern. Die Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge im Rathausfoyer startet am 27. Mai um 11 Uhr. Sie ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.