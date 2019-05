Stolz auf das BETA-Qualitätssiegel

Bereits im Sommer 2015 fand eine Auftaktveranstaltung für alle Kitas der Ev. Jugendhilfe Münsterland gGmbH im Martin Luther Haus in Steinfurt statt. Dort wurde allen Mitarbeiter über das Qualtiätsmanagement durch die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. – kurz BETA – informiert. Es fanden zwei Schulungen für die Leitungen und die mit Qualitätsmanagement beauftragen Mitarbeiter statt.

Für die Mitarbeiterinnen der Kita IL Nido und das Leitungsteam stand eine lange Zeit an, um alle Arbeitsprozesse innerhalb der Kita genau zu betrachten und zu dokumentieren. „Wir waren überrascht, dass wir als so junge Kita bereits auf so viele Standards zugreifen können. Zusammen mit dem Träger wurden die übergeordneten Führungsprozesse erarbeitet,“ berichtet Anja Olbrich als Kita-Leitung. „Wir haben uns die alltäglichen Sachen genau angeschaut, wie zum Beispiel Verpflegung und Mahlzeiten, Tagesabläufe, Wickelsituationen, aber auch die Dinge, die im Kita-Jahr nicht täglich, sondern zu bestimmten Zeiten anstehen, wie die Eingewöhnung, der Übergang in die Schule“, erklärt Kathrin Brüning als Qualitätsmanagementbeauftragte der Kita. „Hier und da gab es auch Unterschiede“, berichtet Maritta Puder als heilpädagogische Leitung „Die heilpädagogischen Kinder haben zum Beispiel einen abweichenden Tagesablauf durch die stattfinden Therapien in der Kita, wie zum Beispiel Motopädie oder Logopädie während der Kita-Zeiten.

Gemeinsam mit dem Elternrat wurden die Prozesse der Elternarbeit und Partizipation der Eltern in einem Treffen des Rates der Tageseinrichtung bearbeitet. „Uns war es wichtig, die Eltern mitzunehmen“, berichtet Olbrich.

„Das ganze Team war stolz, als wir im Frühjahr 2018 alle Prozesse bearbeitet und verschriftlicht hatten. Drei dicke Ordner wurden gefüllt mit rund 300 Seiten. Diese geben nun detailliert unsere Arbeit in der Kita wieder“, berichtet Olbrich. „Anschließend wurden die Unterlagen zur Prüfung dem Auditor Ulrich Leggereit übergeben. Seine Aufgabe war es, die Prozesse zu lesen und im Alltag zu überprüfen“, erklärt Frau Brüning.

Am 12. Juni des vergangenen Jahres war es dann soweit. Herr Leggereit und Frau Weber, als Co-Auditorin, verbrachten den gesamten Tag in der Kita. Sie wollten und sollten möglichst viel aus dem Kita-Alltag sehen. „Das war ein spannender und langer Tag für alle.“

Die Auditoren verfassten einen langen Bericht über alles Gelesene und Gesehene in der Kita IL Nido und befürworteten die Vergabe des BETA-Qualitätssiegels.