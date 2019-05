Der Bus, der zwischen Greven und Reckenfeld pendelte, ist Teil der Aktion Nachtschicht, die in Greven schon zum fünften Mal stattfand. Im Rahmen des Kulturrucksack Nordrhein-Westfalen organisiert die Stadt Greven jedes Jahr ein Kulturprogramm für Kinder und Jugendliche. Mitmachen können die Kids im Alter zwischen elf und 16 Jahren kostenlos. So auch bei der Nachtschicht.

„Die Nachtschicht ist das Highlight des angebotenen Kulturprogramms in Greven. Das Interesse der Kids war von Anfang an groß. Bereits in den vergangenen Jahren wurde das Angebot immer sehr gut angenommen“, erzählt Christina Tenger vom Fachbereich Mobile Jugendarbeit. „Beim Kulturrucksack geht es darum, das Kulturprogramm so zu gestalten, dass Kinder und Jugendliche Spaß an Kultur haben“, so Tenger.

Die Frage, ob Alkohol bei den Jugendlichen im Bus eine Rolle spielt, verneinte Tenger ganz klar. „Selbst, wenn bei einigen der Kids in der Freizeit schon Alkohol getrunken wird, ist das an diesem Abend nicht der Fall.“

Der Partybus brachte die Kinder und Jugendlichen sicher von einer Station zur nächsten. „An vier verschiedenen Stationen können die Kids Kultur altersgerecht erleben. Wir haben dafür ein Programm nach dem Motto ‚Ungewöhnliche Sachen an ungewöhnlichen Orten‘ entwickelt“, erklärt Victoria Pieper vom Caritas-Verband Greven. Das Angebot reichte von Actionpainting über Rap und Autotuning bis zum Graffiti Workshop.