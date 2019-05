Man konnte förmlich sehen, wie es in ihm arbeitete. Theo Große Wöstmann hatte im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport alles gegeben, hatte intensiv geworben, erklärt, gebeten. Und doch gab es weiter Zweifel. Was genau entsteht da an der Schlage? Ein Multifunktionsraum oder eine Sporthalle? Beißt sich das mit der Idee eines Dortgemeinschaftshauses? Und wer schließt die Finanzierungslücke?

Große-Wöstmann verfolgte die Debatte und wusste nicht so recht, wie ihm geschah. Was könnte er denn noch sagen, um die anderen zu überzeugen? Zusätzliche 500 000 Euro für den SC Reckenfeld, 100 000 Euro für Greven 09 – das wurde im selben Ausschuss verabschiedet. Doch die 80 000 für den SC Blau-gelb Gimbte standen lange auf der Kippe. Und dort stehen sie noch immer. Einen verbindlichen Entschluss sollen heute die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses treffen.

Darum geht es: Der SC Blau-Gelb Gimbte möchte an seiner Sportanlage an der Schlage eine kleine Turnhalle mit Schwingboden einrichten, die es dem Verein ermöglichen soll, sein sportliches Angebot zu erweitern. „Wir kämpfen seit Jahren darum“, sagte Große-Wöstmann. Die Kosten schätzt der Verein auf 179 500 Euro, von der Stadt erhofft man sich einen Zuschuss in Höhe von 80 000 Euro, den Rest wollen die Gimbter durch Sponsoring und Eigenleistungen hereinholen.

Das Zögern im Ausschuss ließ Größe-Wöstmann fast verzweifeln: „Kein Mensch versteht das bei uns in Gimbte. Wir können das alleine nicht stemmen.“ Dass es Bedarf für eine solche Sporthalle gibt, steht für den SPD-Politiker außer Zweifel: „Gimbte ist auch nicht kleiner geworden.“ Er appellierte an den Sportsgeist der anderen Ausschussmitglieder.

Die 80 000 Euro sind bereits im Haushalt eingeplant, allerdings mit einem so genanten Sperrvermerk versehen. Das rührt daher, dass es in Gimbte auch den Wunsch nach einem Dorfgemeinschaftshaus gibt. Bevor nicht geklärt ist, wie es hier weiter geht, liegt das Sporthallen-Geld auf Eis. Für Große-Wöstmann unverständlich. „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das muss man sauber trennen.“

Für eine gewisse Unsicherheit hatte auch der Umstand gesorgt, dass der Sportverein den Zuschuss zunächst für einen Mehrzweckraum beantragt hatte, um nun zu präzisieren, dass es sich um eine Sporthalle handele. Auch fehlen nach Darstellung der Stadt noch einige Unterlagen. Diese sollen nun bis zum heutigen Hauptausschuss nachgereicht werden. Erledigt der Verein seine Hausaufgaben, könnte der Sperrvermerk aufgehoben werden.