Jahr für Jahr bleibt der Schulaustausch zwischen Montargis und Greven eine Priorität bei den Aktivitäten, die von jeder Gemeinde an den Partnerschaftsausschuss übertragen werden.

Seit 1972 stellen sie dank des Verständnisses und des Engagements der Schulleiter und Lehrer des Lycée en Forêt und der Colleges du Grand-Clos und Picasso regelmäßig einen einwöchigen Sprachaufenthalt auf die Beine.

Beide Schulleiter waren am vergangenen Donnerstag im Rathaus in Montargis anwesend, um die 36 Schüler des Augustinianum in Greven, verteilt auf die drei Schulen Montargis und Châlette, zu begrüßen. Bürgermeister Benoît Digeon begrüßte die Fortsetzung dieses 47. jährlichen Sprachaustauschs mit Deutschland. Zusammen mit dem Präsidenten des Partnerschaftskomitees, Michel Dury, dankte er den am neuen Treffen beteiligten Schulleitern sowie den Lehrern und Gastfamilien herzlich.

Die lokale Partnerschaftskommission hatte Geschenke für die jungen deutschen Frankophile vorbereitet, die von seiner Exzellenz, dem ehemaligen französischen Konsul in Deutschland, Jacques Ajouc, begrüßt wurden.

Das neue Mitglied des „Montargois Committee for Relations and Exchanges with Twin Cities“, S.E. Jacques Ajouc, ehemaliger Konsul von Frankreich in Deutschland, sprach über seine diplomatischen Funktionen vor jungen griechischen Besuchern und ihren Lehrern, die mit Interesse seine Leidenschaft für ihr Land zur Kenntnis nahmen

Der Freundschaftspokal wurde von den Gästen der Gemeinde erhoben, die unter der Leitung von französischen und deutschen Lehrern, darunter Frau Goiset und Andrea Laborde, sieben Tage lang ein reichhaltiges Programm an Aktivitäten erleben durften, heißt es abschließend in der Pressemitteilung aus der Partnerstadt Montargis.