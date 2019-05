Strandwirt Christian „Tanky“ Schürhaus und sein Team laden Grevener und Auswärtige ab 14 Uhr ein, die ersten gemütlichen Stunden auf der Aktionsfläche von „Greven an die Ems“ zu verleben. Tanky hat Grill-Experten verpflichtet, die im Rahmen eines Barbecue-Events Pulled Pork und andere Spezialitäten vom Grill anbieten.

Gegen 18 Uhr tritt dann eine Live-Band auf. Die „Oatles – the Oasis- Experience“ präsentieren einen bunten Pop-Mix am Beach.

Die Formation hat sich auf feinsten Britpop mit Welthits wie „Wonderwall“ oder „Don´t look back in anger“ spezialisiert. Die fünf Musiker aus Münster vertreten eine der erfolgreichsten Band Englands, dabei ist der Sound ganz nah am Original und auch optisch wird Wert auf Details der Gallagher-Brüder gelegt.

An Christi Himmelfahrt tritt die Band in kleiner Formation und akustisch auf. Ihr Songmaterial wird an diesem Event durch Musik der Beatles, Tom Petty, The Verve und weitere Popgrößen erweitert.