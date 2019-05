Noch in der Tür zu Westers Scheunen-Café in Emsdetten hieß es, „ich muss noch mal ganz kurz dienstlich…“. Etliche herzliche Umarmungen und viel Händeschütteln später, konnte sich Ralf Wicher dann setzen, an den langen Tisch mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Caritasverband Emsdetten-Greven. Sie verabschiedeten den Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung und Mitarbeiter des Ambulant-Betreuten Wohnens nach 32 Jahren beim Verband und 46 Jahren im Beruf.

Ralf Wicher hat die Ambulante Psychiatrische Pflege mit aufgebaut und später im Ambulant-Betreuten Wohnen für psychisch kranke und suchtkranke Menschen gearbeitet. Dieser Bereich ist inzwischen ein großes Arbeitsfeld des Verbands geworden, sagte Caritasvorstand Bernward Stelljes.

Außerdem war Ralf Wicher mehrere Jahre Vorsitzender der Mitarbeitervertretung. Bernward Stelljes bescheinigte dem frisch gebackenen Ruheständler eine „bedeutende Leistung“.

Die Entwicklung in der Psychiatrie seit Ralf Wichers Berufsstart 1973 als Pfleger in Münster zeichnete Fachbereichsleiter Helmut Henrich nach: vom Wegschließen mit Pflegern als Wärter über die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen in den 1980er Jahre bis zur Entwicklung der Leitlinie „ambulant vor stationär“ und heutigen modernen Betreuungsformen, wie sie der Caritasverband anbietet. „Du hast durch deine Art vielen Menschen geholfen“, sagte Helmut Henrich.

„Ich bin in der psychiatrischen Pflege in schlimmen Zeiten gestartet“, sagte Ralf Wicher. Als er vom Posten der Stationsleitung Suchtaufnahme an der LWL-Klinik seiner Frau Andrea 1987 zum Caritasverband gefolgt sei, habe er es besser machen wollen: frühzeitig ambulant statt später stationär helfen.