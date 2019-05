Die Altmeister sind die Besten

Vorletztes Wochenende fand der vierte Preisflug der Alttauben ab Schlüsselfeld statt. Am Auflassort in Schlüsselfeld (337 Kilometer) herrschte gut Sicht und ein leichter Rückenwind. 607 Tauben der Reisevereinigung Greven folgen ihrem angeborenen Verlangen, so schnell wie möglich ihren Heimatschlag zu erreichen.

Um Punkt 10.30 Uhr und 9 Sekunden konnte der Züchter Egon Asche vom Verein Emsbote Greven seine erste Taube registrieren und somit den ersten Platz in der RV Greven erringen. Damit konnte Egon Asche zum zweiten Mal bei der Alttaubenreise den ersten Platz belegen.

Eine überragende Flugleistung konnte auf diesen Preisflug auch Altmeister Werner Grundel vorweisen. Er erzielte von acht gesetzten Tauben acht Preise was hervorragend ist.

Folgende Züchter platzierten sich unter den ersten 30. Preistauben:

1. und 13. Egon Asche, Emsbote Greven; 2., 4., 8., 10., 11., 12., 16., 18. ,25. und 27. Lehmkuhl und Sohn, Emsbote Greven; 3., 21. und 28. K. Stieneker/L. Rosenbusch, ,Heimkehr Saerbeck; 5. Andre Kippenbrock, Reiselust Saerbeck; 6. und 29. Jan-Hendrik Helmig, Reiselust Saerbeck; 7. Rolf Beuntker, Reiselust Saerbeck; 9., 17. und 26. Ernst Winkler, Kehre Wieder Greven; 14. und 15. Karl Focke , Emsbote Greven; 19. Josef Berkenheide, Emsbote Greven; 20. und 23. Werner Grundel, Emsbote Greven; 22. Marius Istudor, Emsbote Greven; 24. Gerd Schmöller, Kehre Wieder Greven; 30. Jens und Olaf Hagedorn, Emsbote Greven.

Am vergangenen Wochenende fand dann der erste von neun Regionalflügen statt. Der Auflass der 8500 Tauben bestehend aus 295 Züchter der Reisevereinigung (Greven, Telgte, Lengerich, Münster, Borghorst, Emsdetten, Lüdinghausen, und Tecklenburger Land) darunter auch die Tauben der RV Greven. Der Flugleiter konnte bei schönsten Taubenwetter am Samstag um 9.50 Uhr in (Forchheim 358 Kilometer Entfernung) die Tauben auf die Heimreise schicken.

Schon knapp vier Stunden und 50 Minuten später traf die Siegertaube in der Reisevereinigung Greven beim Züchter Josef Berkenheide Verein Emsbote Greven ein. Den zweiten Platz belegte das zweijährige Weibchen von Rolf Beuntker vom Verein Reiselust Saerbeck. Den dritten Platz belegte das jähriger Weibchen vom Züchter Frank Lehmkuh und Sohn Verein Emsbote Greven.

Um 15.07 Uhr traf die letzte Preistaube vom Team Beumer / von Oy Verein Kehre Wieder Greven ein. Damit waren nach 25. Minuten alle Preise vergeben.

Folgende Züchter platzierten sich unter den ersten 30 Preistauben:

1., 4., 30. Josef Berkenheide, Emsbote Greven. 2., 22. Rolf Beuntker, Reiselust Saerbeck. 3., 25., 26. Lehmkuhl & Sohn, Emsbote Greven. 5., 27. Ludwig Feldmann, Heimkehr Saerbeck. 6., 11., 15., 23., 24. K. Stieneker /L. Rosenbusch Heimkehr Saerbeck. 7., 8., 19. Werner Grundel, Emsbote Greven. 9., 10., 17., 18., 28. Jan-Hendrik Helmig, Reiselust Saerbeck. 12. Gerd Schmöller ,Kehre Wieder Greven. 13., 21. Karl Focke, Emsbote Greven. 14., 20. Team Beumer /von Oy Kehre, Wieder Greven. 16., 29. H.+M. Hölscher Heimkehr Saerbeck.