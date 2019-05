Von Plattenbau bis Park-Viertel

Viel zu sehen und viel zu lesen gibt es dort. Vor allem aber lässt sich gut nachempfinden, dass das Leben eines Preisrichters vermutlich nicht ganz einfach ist.

Manchmal aber schon. Ein Entwurf sieht gleichförmige und exakt gleich ausgerichtete Gebäude vor, die angeordnet sind wie Plattenbauten. Ob die Assoziation Kaserne gewollt ist? Sei‘s drum – der Entwurf kam nicht gut an. Durchgefallen.

Die Jury setzte stattdessen Entwürfe mit mehr Kreativität und Lebendigkeit auf die vorderen Plätze. Die beiden Erstplatzierten erwecken den Eindruck, dass es sich fast um natürlich gewachsene Viertel handelt. Drei weitere Arbeiten landeten nicht ganz vorn, lieferten aber immerhin so interessante Impulse, dass sie mit einem Ankauf (je 3000 Euro) honoriert wurden. Für den ersten Platz gibt es 14 000 Euro, für den zweiten 9000 Euro.

Angekauft wurde anderem der Entwurf „Franziskus Gärten“, der eine besondere Grün-Verbindung zur Kirche schaffen will und überhaupt viel Grün vorsieht.

Der Entwurf „Wohnen in der Ortsmitte“ fällt ins Auge, da er die Geschichte des aus einem Munitionsdepot entstandenen Ortes architektonisch aufgreift. Mehrere ineinander verschachtelte Riegel schaffen Innenhöfe, die vorgesehene Bebauung wirkt jedoch im Vergleich zur gewachsenen Nachbarschaft recht massiv.

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt der Entwurf „Reckenfelder Anger“, der bewusst auf eine Verdichtung setzt. Neben langgezogenen, gebogenen Häuserreihen sind auch ein Nachbarschaftspark, kleinteiliger Einzelhandel, ein Jugendhaus und ein Gasthof mit Biergarten vorgesehen. Schön? Geschmackssache. Aber auf jeden Fall wert, sich mal damit auseinanderzusetzen – was letztlich für alle Entwürfe gilt.

Dass Architekten nicht nur gut zeichnen, sondern auch wohlfeil formulieren können, zeigt die Ausstellung ebenfalls. Mal wird das Ziel verfolgt, „Reckenfeld in eine neue, sozial und ökologisch nachhaltige Zukunft zu befördern“, an anderer Stelle wird „die maßstäbliche Prägung der historischen Umgebung auf den jeweiligen Baufeldern fortgesetzt“. Das neue Quartier soll „durch Homogenität und Materialität eine eigene Identität bekommen“, anderen Planern schwebt vor, dass sich eine „choreografierte Sequenz von Orten und Ereignissen entfaltet“. Sagen wir so: Man muss das nicht alles verstehen, manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte.

► Die Entwürfe sind bis zum 21. Juni während der üblichen Öffnungszeiten im Foyer des Rathauses zu sehen.