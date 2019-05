Mit dem Tenorhorn zur Feuerwehr

17 Jahre später sitzt er im frisch gestrichenen Chefbüro der Feuerwache am Hansaring. Seit vergangenem September arbeitet er in Greven, Anfang Mai hat er die Leitung übernommen. 30 hauptamtliche Feuerwehrleute, 26 Fahrzeuge – das ist ein ordentlicher Apparat. „Und die Feuerwehr in Greven“, sagt er, „ist sehr gut aufgestellt.“

Eigentlich ist Koordt gebürtiger Grevener, wenn man die ersten zwei Wochen im Krankenhaus zählt. Im Übrigen ist er in Emsdetten groß geworden und lebt dort auch. Irgendwann vor dem Abitur am Gymnasium Martinum hat ihn jemand gefragt, ob er nicht Feuerwehrmann werde wolle. Es folgten eine Ausbildung als Feuerwehrmannanwärter. Und die Erkenntnis, „dass meine Schulkollegen das eigentlich alle interessant fanden.“ Jetzt wollte er es wissen. Für den gehobenen Feuerwehrdienst braucht man ein Studium. Also lernte er an der Fachhochschule Steinfurt Physikalische Technik. Danach ging es nach Gelsenkirchen zur Berufsfeuerwehr. Das war alles etwas größer als in Emsdetten, es gab vier hauptamtliche Wachen mit je drei Wachabteilungen. Koordt wurde Wachabteilungsleiter der Feuerwache Altstadt. „Das ist super“, sagt er. Einerseits, weil man nur alle drei Tage zur Arbeit geht – dann aber für einen 24 Stunden-Dienst. Was er dabei gelernt hat? „Die soziale Komponente“, sagt er. Denn wenn man mit den Kollegen quasi lebt und kocht, schafft das Vertrauen, „man muss sich im Einsatz auf die Kollegen verlassen können.“

Michael Koordt hat schon im Musikzug gelernt, dass Einklang am Besten ist. An seinem neuen Chefposten setzt er auf das eingespielte Team und seinen Stellvertreter Franz Artmeier, ein Feuerwehr-Urgestein: „Manchmal muss man ja auch ältere Kollegen fragen.“

Für den Brandamtmann Koordt wird die Feuerwehr nie langweilig: „Das Einsatzspektrum ist gewaltig.“

80 Prozent der Einsätze übernimmt der Rettungsdienst der Grevener Wache. „Das fängt an beim unstillbaren Nasenbluten bis zum klassischen Herzinfarkt“, sagt Koordt. Nach seinem Gefühl nimmt die Zahl der Alarmierungen des Rettungsdienstes immer mehr zu.

Ein großes Thema der jüngsten Zeit sind auch die „Vegetationsbrände“. Dazu bietet die Landesfeuerwehrschule in Münster Lehrgänge an – die Trockenheit führt zu neuen Gefahren.

Fortbildung ist für Koordt wesentlich. Im Schulungsraum der Wehr am Hansaring findet gerade ein Lehrgang für Brandschutzbeauftragte von Schulen statt. Auch die Feuerwehrleute müssen sich auf immer neue Gefahrenlagen vorbereiten. Koordt: „Als neulich in Holland ein Elektroauto gebrannt hat, hat die Wehr den ganzen Wagen zum Löschen in ein Wasserbecken gestellt.“ Neue Technik erfordert neue Methoden.

Der Zwei-Meter-Mann Koordt ist übrigens seit einem Jahr glücklicher Vater. Seine Frau lernte er im Musikzug kennen. Er spielt das Tenorhorn, sie die Flöte.