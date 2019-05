Unter der Leitung von Klaus Uhlenbrock, Autor von Münsterlandkrimis, Theaterstücken, Hörspielen und Drehbüchern, haben sich Finja, Ellin, Thea, Yara, Emil, Fritz, Elisa, Tim, Max, Friederike, Justus und Clemens eine spannende Geschichte ausgedacht. Die Handlung bleibt natürlich noch geheim, nur soviel: Die Kamera eines alten Erfinders verbirgt ein Geheimnis, das ziemlich gefährlich werden kann.

Alle Interessierten sind zur Premiere am 4. Juni eingeladen. Auch alle Schauspieler sind gespannt auf ihren Film. In Greven werden die Filmwerkstätten mit Klaus Uhlenbrock so gut angenommen, dass schon die nächste für den Herbst geplant ist. Der nächste Workshop startet am 17. September. Es werden wieder circa zehn Termine stattfinden, immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr. Interessierte können sich jetzt bereits anmelden, entweder direkt in der Stadtbibliothek unter ✆ 02571/92 03 90 oder unter stadtbibliothek@stadt-greven.de. Wer selbst einen Eindruck gewinnen will, kann sich bei der Premiere den Film der Vorgänger ansehen.