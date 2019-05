GoodNightFolks am Beach

Greven -

Nach der Saisoneröffnung geht das Musikprogramm am Grevener Emsstrand am Freitag, 7. Juni, direkt weiter. Wirt Christian Schürhaus hat die bekannte Grevener Folkband GoodNightFolks verpflichten können, um am Freitagabend vor Pfingsten Folk-Stimmung aufkommen zu lassen.