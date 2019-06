A

m Samstag wird ab 15 Uhr zu dreistündigen Workshops geladen.

Dabei geht es um Feuertechniken, Spurenlesen, Kochen am offenen Feuer und Waldbaden. Abends klingt der Tag mit Essen, Musizieren und Geschichten am Feuer aus.

Die Kosten für Workshop, Abendessen, Übernachtung, Frühstück betragen 70 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter buero@draussenzeit.de oder auf der Homepage www.draussenzeit.de.

Am Sonntag, 16. Juni, kann das Wildniscamp kostenfrei und ohne Anmeldung besucht werden.

Hier zeigen die Draußenzeit-Mitarbeiter, in Schnupperworkshops was sie in ihren Freizeiten und Kursen anbieten. Dazu gibt es Kaffee, Kuchen, Lagerfeuer und Musik – ein entspannter Tag in der Natur.

Das Tipi-Camp befindet sich an der Hembergener Straße 103. Parkplätze gibt es im Wald, der Weg zum Camp ist ausgeschildert.