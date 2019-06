„Ja“, bestätigte der Investor Georg Schoo auf die Anfrage, ob er einen Mieter gefunden habe. Schon am 1. September soll in den Räumlichkeiten ein Fischrestaurant eröffnet werden. „Der Vertrag ist zwar noch nicht unterschrieben, das passiert aber im Laufe dieser Woche“, so Schoo.

Betreiber des Fisch-Restaurants werde ein Holländer sein, der in dem Geschäft auch frischen Fisch zum selber Zubereiten anbieten werde.

Ein Restaurant mit einem ähnlichen Konzept hat sich in Emsdetten am Grevener Damm zu einem wahren Renner entwickelt. Dessen Betreiber und der künftige Betreiber des Restaurants in Greven sind aber nicht ein und die selbe Person.