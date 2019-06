Die 17-Jährige fuhr mit ihrem Mofa in den Einmündungsbereich Am Fiskediek/Grabenstraße ein. Dabei kollidierte sie mit dem Pkw eines 49-Jährigen, der von der Grabenstraße nach links in die Straße „Am Fiskediek“ abbiegen wollte.

Die 17-jährige Grevenerin stürzte zu Boden und wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sachschaden: etwa 1750 Euro.