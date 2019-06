In den Hofstaat wählte er Thomas und Brigitte Walterskötter sowie Ludger und Petra Mersmann. Kinderkönig ist Rafael Stumpf, Kinderkönigin ist Hanna Pütter.

Schon am Mittwoch begann das Schützenfest mit einer gut besuchten Schützenmesse auf dem Saal im Restaurant Zurmühlen in Hembergen. Den Wortgottesdienst hielt an diesem Abend Diakon Werner Gerling.

Thomas Voß-Geßmann wurde als König von vor 25 Jahren geehrt. Damals nahm er seine Frau Margit zur Königin. Ebenfalls wurden Heinz Gerdemann mit Ehefrau Mary als König und Königin von vor 40 Jahren sowie Cilly Voß-Geßmann als Königin von vor 50 Jahren geehrt. Am selben Abend errang Simon Voß-Geßmann die Würde des Sternkönigs.

Am Donnerstag trat der Verein mit dem Spielmannszug Ahlintel auf dem Hof Reinermann an. Oberst Jörg Venker begrüßte den Verein und führte unterstützt von Adjutant Robert Kloppenborg und Feldwebel Michael Wegmann souverän durch das Programm. Nach dem Marsch zum Restaurant Zurmühlen wurde der König ermittelt und die Kinder hatten viel Spaß beim Ermitteln des Kinderkönigs. In diesem Jahr wurde dieser zum ersten Mal mit einer Laser-Schießanlage ermittelt.

Am Freitagnachmittag marschierte der Verein zum Hof Ahmann, um die Ehrendamen auszuholen. Auch in diesem Jahr überzeugten die Fahnenschläger unter der Leitung von Benedikt Wieskötter das Publikum. Nach dem Ehrentanz wurde mit DJ-Unterstützung ausdauernd gefeiert.

Am Samstag trafen sich die Herberner Schützen zum traditionellen Hexen mit einem gelungenen Abschluss beim Königspaar Norbert und Ulla Heitmann.