Los ging es bereits am Mittwoch mit dem Schmücken des Festplatzes und dem Fässchenvogel-Schießen. Dabei gelang Jessica Friedewald der entscheidende Treffer. Der Donnerstag begann mit dem traditionellen Weckruf durch den Spielmannszug. Nach Kirchgang und Medaillenverleihung galt es dann am Nachmittag würdige Nachfolger für die noch amtierenden Majestäten zu finden. Zunächst sicherte sich Torsten Grote den Titel des Bierkönigs. Den zweiten Vogel holte Andrea Mersmann von der Stange und wurde damit neue Junggesellenkönigin.

Dann ging es dem Königsvogel an den Kragen. Neuer Schützenkönig wurde nach 91 Schuss Kleinkaliber und 54 „Dicken“ Christian Wulff, zu seiner Königin erkor er Dagmar Brunt. In ihren Hofstaat beriefen die beiden Thorsten und Jutta Friedewald sowie Manfred Wulff und Andrea Mersmann. Die Insignien sicherten sich Christian Mersmann (Krone), Pascal Nientiedt (Apfel) und Mike Waschulewski (Zepter).

Beim Königsball am Freitag in der Kulturschmiede wurden die neuen Majestäten ausgiebig gefeiert. Für 40 jährige Mitgliedschaft wurden in diesem Rahmen Thomas Beinker, Ludger Farwick und Wolfgang Nolte geehrt.

Mit dem Hexen am Samstag fand das Schützenfest seinen Abschluss. Auch hier galt es noch zwei Vögel von der Stange zu holen. Neuer Hexenkönig wurde Nicolas Weismayr, Hexenkaiser wurde Pascal Nientiedt.

Auch die Kinder haben in diesem Jahr wieder erfolgreich ihren Vogel mit der Armbrust zerlegt. Neue Kinderkönigin wurde Elisa Ehlers, sie wählte Jannes Nolte zu ihrem König.