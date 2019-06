Verfolgungsjagd endet auf Granit-Findling

Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund müssen sich am späten Sonntagabend Szenen wie in einem Actionfilm abgespielt haben. Ein 34-jähriger Mann aus Herne hatte Gas gegeben, als ihn die Polizei in Ladbergen auf Höhe der Autobahnauffahrt anhalten wollte. Er fuhr auf die A1 und gab mit 200 Sachen Fersengeld.

Als die freiwillige Feuerwehr aus Greven am Sonntagabend um 22.41 Uhr zu dem Rastplatz Maestruper Brook zwischen den Anschlussstellen FMO und Greven in Fahrtrichtung Dortmund gerufen wurde, brannte dort der Mercedes des Mannes lichterloh.

Mercedes brennt nach Verfolgungsjagd auf der A1 1/57 Spektakulärer Einsatz auf der A1: Foto: Jens Keblat

Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brannte ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Der schwere Mercedes soll explosionsartig in Brand geraten sein. Foto: Jens Keblat

Dem Vernehmen nach soll es zuvor eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd mit der Polizei gegeben haben.. Foto: Jens Keblat

Die Polizei nahm den Fahrer des Wagens mit auf die Wache in Lengerich. Foto: Jens Keblat

Sehen Sie im Folgenden weitere Bilder des Einsatzes an der A1. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Der schwere Mercedes soll explosionsartig in Brand geraten sein. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Spektakulärer Einsatz auf der A1. Auf dem Rastplatz Maestruper Brook brennt ein Pkw, der sich zuvor eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte. Foto: Jens Keblat

Nach Angaben der Kreispolizei hatte der Fahrer des älteren, aber PS-starken Mercedes-Benz E-Klasse mit Essener Kennzeichen mit Tempo 200 versucht, der Polizei zu entkommen. „Mit unserem BMW kamen wir da aber mit“, hieß es am Montag an der Wache.

In Höhe der Rastanlage Maestruper Brook verlor der 34-Jährige, der offenbar alkoholisiert war, dann jedoch die Kontrolle über seinen Wagen, durchpflügte regelrecht den Grünstreifen zwischen den Richtungsfahrbahnen und der Rastanlage und prallte schließlich gegen einen massiven Findling, einen ein Meter großen Granitstein. Es gab, wie die Feuerwehr bemerkte, „Steinschlag“.

Infolge des Aufpralls soll der schwere Mercedes wegen des austretenden Benzins explosionsartig in Brand geraten sein.

Glück im Pech: Der Fahrer und sein Hund wurden von der Polizei rechtzeitig aus dem Pkw gezogen. Offenbar unternahmen die Beamten auch erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher bis die Feuerwehr eintraf.

Die Polizeibeamten deuteten an, dass der Mann bei seiner halsbrecherischen Fahrt wohl mehr Glück als Verstand gehabt habe und jetzt seinen zweiten Geburtstag feiern könne, denn er wurde bei seiner halsbrecherischen Fahrt nicht verletzt und konnte von sofort zur Wache in Lengerich gebracht werden. Dort wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde vorerst eingezogen. Der Pkw erlitt Totalschaden.