Und in ein „Heim“ will ja auch nicht jeder. Und gerade für diese Menschen ist das, was da an der Münsterstraße entsteht, sicherlich interessant.

Das Projekt nennt sich „Wohnen am Johannesgarten“ und wird künftig vom Pflegedienst Cathamed betrieben. Ab dem 1. Oktober wird der Baukörper an der Münsterstraße in Betrieb genommen. Das hintere zweite Bauwerk soll Ende des Jahres fertig sein.

Im vorderen Haus mit drei Geschossen und einem Staffelgeschoss bietet Cathamed zwölf Plätze in einer Senioren-Wohngemeinschaft an. „Alle Bewohner haben ein eigenes Zimmer mit Bad und Toilette, gekocht wird in der Gemeinschaftsküche. Zusätzlich gibt es großzügige Gemeinschaftsflächen“, erklärt Markus Liesmann, Geschäftsführer der Cathamed. „Das ist auch das Ziel, wir wollen hier Gemeinschaft erzeugen.“

Betreut werden die Senioren vom Pflegedienst, jeder nach seinen Bedürfnissen. „Den Bewohnern soll so viel Autonomie wie möglich und so viel Pflege wie nötig geboten werden“, beschreibt Kai Eickelpasch, ebenfalls Geschäftsführer der Cathamed, die alternative Wohnform. Und das klappt? „Natürlich. Wir bieten genau so eine Senioren-WG an der Naendorfstraße, das klappt hervorragend“, so beide Geschäftsführer unisono. Und: „Hier kann jeder bis an das Lebensende wohnen bleiben, auch wenn er pfegebedürftiger wird.“

Im dritten und im Staffelgeschoss bietet Cathamed dann 18 Plätze in der Tagespflege an. Plätze, da sind sich die beiden Männer sicher, die schnell vergeben sein werden.

Im hinteren Gebäude an der Johannesstraße entstehen zehn Wohnungen, die frei vermietet werden. „Auch hier bieten wir, so gewünscht, betreutes Wohnen an“, verdeutlicht Liesmann.

Beide Gebäude werden durch einen Garten miteinander verbunden, den alle Parteien der beiden Gebäude nutzen können.

„Das alles sind Wohnkonzepte, die ineinander greifen und daher auch sehr nachgefragt sind“, sagte Eickelpasch. Und deshalb sei es auch nicht schwer, entsprechendes Pflegepersonal zu bekommen. „Hier kann das Pflegepersonal machen, was es gelernt hat. Es müssen nicht zeitaufwendige Wege zurück gelegt werden.“

Das Gebäude selbst wurde nach Abstimmung mit dem Gestaltungsbeirat geplant. „Die Zusammenarbeit hat sich gelohnt“, sagte Bauherr Claus Schlüter. Der linke Bereich des Gebäude nehme die Fassade der Nachbargebäude auf, der rechte liegt ein wenig zurück auf Höhe der anderen Gebäude. Das passt sehr gut in das Straßenbild.“