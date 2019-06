Die Erstkommunionkinder und ihre Eltern aus der St.-Georg-Pfarrgemeinde treffen sich zur Abschluss-Eucharistiefeier am Sonntag, 16. Juni, um 10 Uhr in der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG), Schulstraße. Der Gottesdienst findet dort im großen Forum statt, weil die Kirche wegen Umbauarbeiten seit Dienstag geschlossen ist. Zum Gottesdienst können religiöse Geschenke mitgebracht werden, die am Ende gesegnet werden, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. Anschließend stellen sich die Kinder- und Jugendgruppen der Gemeinde im Pfarrheim, Am Kirchplatz, vor. Messdiener und Jung-Kolping laden zum Mitmachen ein.