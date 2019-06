Da in diesem Jahr auch um die Kaiserwürde gerungen wurde, hoffte man auf einen frühen Königsschuss. Dieser Wunsch bestätigte sich bereits am frühen Abend als Ingo Wolters nach nur wenigen Schrotschüssen den Vogel von der Stange holte. Zur Königin wählte er seine Frau Nicole Froning-Wolters. In den Hofstaat berief er Jens Lütke Jochmaring mit Snezana Todorovic sowie Bernd Wellen mit seiner Frau Marita.

Anschließend begann der Kampf um die Kaiserwürde. Hier zeichnete sich zunächst ein Vierkampf ab, der sich nach einigen Schüssen zu einem spannenden Zweikampf zwischen Günter Froning und Bernhard Große Drieling entwickelte. Diesen konnte Günter Froning, der Schwiegervater des neuen Königs und zugleich 25-jähriger Jubelkönig, mit dem 70. Schrotschuss für sich entscheiden. Zur Kaiserin berief er seine Frau Gisela. Das anschließende Biervogelschießen erfreute sich großer Beliebtheit, denn es wurden insgesamt fünf Biervögel zur Strecke gebracht.

Am Samstagnachmittag wurde dann das neue Königspaar samt Hofstaat, das Kaiserpaar sowie das Kinderkönigspaar Anton Lehmkuhl und Pia Wolters, die Tochter des Königs, ausgeholt, um zum gemeinsamen Kaffeetrinken in die Festhalle einzuziehen. Das Preisschießen konnte Marita Wellen für sich entscheiden und beim Knobeln setzte sich der neue Kaiser Günter Froning durch.

Am Abend war die Festhalle bereits gut gefüllt, als nach dem Auszug des Spielmannszuges Westladbergen die Band Undercover das musikalische Zepter übernahm und bis in die frühen Morgenstunden für eine volle Tanzfläche sorgte. Mit dem abschließenden Eieressen endete ein gelungenes Schützenfest in Pentrup.

Bereits heute lädt der König Ingo Wolters den Schützenverein und alle Freunde des Vereins zur Radtour am 17. August ein.