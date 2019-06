„Mit Dance-workout, Bodystyling, Outdoor Fitness, Balance - das Rückentraining, Faszientraining, Drums alive und Drums fit starten wir mit vielen neuen und natürlich auch mit unseren bewährten Angeboten“, so die Leitung des BuGZ Brigitte Benzenhöfer. „Wir freuen uns sehr darüber, mit vielen langjährigen und auch wieder neuen Dozenten unser Angebot erweitert zu haben. Das gesundheitsbewusste Denken nimmt zum Glück weiter zu und auch die Freude an der Bewegung.“ Neben den vertrauten Angeboten, wie Aquakurse, Schwimmkursen, Wassergewöhnung, PEKiP, Pilates, Yoga, Progressive Muskelentspannung und Rückenkursen finden Interessierte auch wieder viele Kursangebote im Bewegungsbad der Johannesklinik in Altenberge. Dort finden mittlerweile über 56 Kurse pro Woche für Erwachsene und Familien statt. Interessierte können sich informieren und anmelden über ✆ 02571 / 502-257 und über www.bildungszentrum-greven.de.