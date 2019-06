„In ihrer Stellungnahme im Namen der Naturschutzverbände BUND und Nabu behaupten die beiden Autoren Koch und Kuhnen, Bürgermeister Peter Vennemeyer habe in dem Interview mit den WN vom 8. Juni die Unwahrheit gesagt. Dem widerspricht die Stadtverwaltung Greven hiermit ausdrücklich. Herr Vennemeyer hatte in dem Interview gesagt, dass „im Vorfeld der Planung des Erdwärmeprojekts in den Emsauen die Verbände angehört wurden und sie, wenn auch zähneknirschend, zugestimmt haben“. Die Naturschutzverbände kontern in ihrer Stellungnahme, das sei „nicht wahr“.

Tatsache ist: Keiner der Vertreter der Naturschutzverbände BUND und NABU hat bei der Abstimmung über das Projekt im Naturschutzbeirat des Kreises Steinfurt am 8. Mai 2018 mit „Nein“ gestimmt. Bei dieser Abstimmung ging es darum, ob die Stadt Greven die notwendigen „naturschutzrechtlichen Befreiungen“ bekommen sollte, um das Projekt in den geschützten Emsauen umsetzen zu können. Das Ergebnis der Abstimmung lautete: 5 Ja-Stimmen, 7 Enthaltungen. Wenn Nabu und BUND in ihrer Stellungnahme behaupten, die naturschutzrechtliche Befreiung sei „gegen die Stimmen der Naturschutzverbände“ erwirkt worden, ist das falsch. Sie hätten bei der Abstimmung im Naturschutzbeirat mit „Nein“ stimmen können, haben es aber nicht getan. Damit hat Herr Vennemeyer dieses Ergebnis in seinem Interview zu Recht als „zähneknirschende Zustimmung“ der Naturschutzverbände zu dem Projekt bezeichnet.

Das alles ist nachzulesen in der Niederschrift der Sitzung des Naturschutzbeirats des Kreises Steinfurt vom 8. Mai 2018 (TOP 2, Vorlage B 096/2018). Interessierte können sich die Niederschrift im Sitzungsdienst des Kreises Steinfurt online anzeigen lassen.“