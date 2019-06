Um das Programm für die Abenteuercamps vorzubereiten, unternahmen am vergangenem Wochenende zwölf Teamer der Abenteuerkiste zusammen mit Ewelina Wojnar und Ole Müther einen Abstecher in die Nähe von Soltau. Dort, inmitten der Lüneburger Heide, schlägt die Abenteuerkiste während der Sommerferien ihre Zelte auf. Drei einwöchige Abenteuer-Camps mit jeweils 30 Kindern versprechen in den Ferien alles, nur keine Langeweile.

Während des Vorbereitungswochenendes überlegten die Teamer, was eine perfekte Ferienfreizeit ausmacht, was bei einem Zeltlager nicht fehlen darf und mit welchen Schwierigkeiten sie rechnen müssen. Es wurde viel gearbeitet, gelacht und das Gelände des mehrfach ausgezeichneten Campingplatzes erkundet.

Am Sonntag schließlich stand das Programm. Eines war für alle Teamer wichtig: Das klassische Lagerfeuer mit Stockbrot und allem, was dazu gehört, darf bei dem Abenteuercamp der Abenteuerkiste auf gar keinen Fall fehlen. Außerdem wird es viele spannende Aktionen zu dem diesjährigen Camp-Motto geben.

In den nächsten Wochen werden die Aktionen genau vorbereitet, bevor die Abenteuerkiste ab dem 20. Juli mit den Kindern die Zelte im „Südsee-Camp“ aufstellt. Die Abenteuer-Camp-Wochen finden von Samstag bis Samstag. Die erste (20. Juli bis 27. Juli) und zweite Woche (27. Juli bis 3. August) sind bereits ausgebucht. In der dritten Woche (3. bis 10. August) gibt es noch freie Plätze.

Am 28. Juni findet im Kesselhaus ein Informationsabend für die Eltern und Kinder statt. Da lernen die Teilnehmer des Abenteuercamps das Team kennen, erfahren was sie im Camp erwartet und wie sie sich vorbereiten können.