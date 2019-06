„Rolle vorwärts“ mit Samuel Koch

Saerbeck -

Für die Musik-Performance-Lesung mit Samuel Koch am Donnerstag, 27. Juni, um 20 Uhr in der Festhalle Hövel, Brochterbecker Damm 17, sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich. Sie kosten 15 Euro und sind zu haben im Pfarrbüro St. Georg, Am Kirchplatz 1, 0 25 74/ 93 83 20, und bei „Buch & mehr“, Marktstraße 28, 0 25 74/ 98 39 81. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. Samuel Koch ist seit einem Unfall in der Show „Wetten, dass...“ im Jahr 2010 vom Hals abwärts gelähmt. „Rolle vorwärts“, der Titel der Lesung, steht auch für seine vorwärts gerichtete Energie, die dem früher sportlichen jungen Mann trotz Behinderung neue Perspektive eröffnete, unter anderem als Schauspieler und Buchautor. Welche Rolle sein Glauben dabei spielte, ist ein Thema des Abends.