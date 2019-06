Ausfahrten, Gottesdienst und Korso

Von 8 bis 10 Uhr gibt es Samstag und Sonntag (22. und 23. Juni) ein Frühstücksbuffet am Mot-Treff-Kotten, Am Coerder Liekweg 80. Ab 9 Uhr starten heute die Gruppenausfahrten. Für Kinder stehen ganztägig Mini-Bikes und Hüpfburg zur Verfügung. Von 10 bis 18 Uhr läuft der Trialwettbewerb. Der Gottesdienst der Motorradtage beginnt um 18 Uhr. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik. Am Sonntag ist um 11.45 Uhr Abfahrt zum Finke-Parkplatz (Sammelplatz für den Korso); 12.30 Uhr ist Abfahrt zum Prinzipalmarkt. Titel