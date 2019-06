46 Unternehmen sind an dem Abend vor Ort und haben verschiedenste Ausbildungs- und Praktikumsplätze sowie duale Studiengänge in unterschiedlichen Fachrichtungen im Angebot. Interessierte Schüler haben die Gelegenheit, erste kurze Vorstellungsgespräche mit den teilnehmenden Unternehmen zu führen und sie davon zu überzeugen, dass sie die Richtigen für die angebotenen Stellen sind. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bewerbungsunterlagen können natürlich gerne mitgebracht und bei den Unternehmensvertretern abgegeben werden. Die Agentur für Arbeit bietet zudem vor Ort einen kostenlosen Bewerbungsmappencheck an. Weitere Informationen zum Azubi-Speed-Dating sowie eine Liste der Ausbildungsberufe und Studiengänge, die dort angeboten werden, gibt es auf www.emsdetten.de. Das Azubi-Speed-Dating ist neben der Berufswahlmesse im Mai die zweite Berufsinformationsveranstaltung, die die Stadt Emsdetten in Kooperation mit der Gemeinde Saerbeck organisiert.