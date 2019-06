Am Frohleichnams-Wochenende feierte der Schützenverein Friedrichsburg sein Schützenfest. Los ging es am Donnerstagmorgen mit dem traditionellen Wecken des Spielmannszuges und der Ehrengarde. Nach einem gemeinsamen Frühstück In Quibeldey´s Tenne, ging man zum Ehrenmal. Dort hielt der Vorsitzende eine Ansprache. Auf dem Festplatz fanden die Ehrungen für die Medaillenverleihung, Jubilare und die Entthronisierung der Majestäten statt. Im Anschluss folgte das Bierkönigs- und Königsschießen.

Den Titel des Bierkönig sicherte sich Dieter Bödiker. Beim anschließenden Königsschießen sicherte sich Pierre Bockeljürgen nach 275 Schuss Kleinkaliber den Titel. Zu seiner Königin ernannte er seine Frau Mareike. In den Hofstaat berief er Tobias Veensma und Christina Kleimeier sowie Nadine und Christian Tünte.

Am Samstag folgte dann das Ausholen der neuen Majestäten an der Gaststätte Zeus. Von dort aus marschierte man zur Quibeldeys Tenne, wo die Schützenmesse gefeiert wurde. Anschließend wurde ausgiebig gefeiert.

Am Samstag, 6 Juli, wird das Schützenfest beerdigt. Antreten hierfür ist um 16.30 Uhr an der Gaststätte Zeus.