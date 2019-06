Am Wochenende feierten die Aldruper ein rundum gelungenes Schützenfest. Zum Auftakt wurden der Noch-König Markus Holtmann, der Kinder-König Constantin Diesen, der Alt-König Ingo Wellenbrock sowie der Gold-König (vor 50 Jahren) Klemens Voss aus der ehemaligen Aldruper Schule ausgeholt und mit Auszeichnungen dekoriert.

Nach Fahnenschlag unter der Leitung von Julia Brüggemann und Totengedenken ließ Oberst André Schnieders den Tross unter musikalischer Begleitung durch den Spielmannszug „Einigkeit Greven“ zur Vogelstange marschieren. Schon bald sicherte sich dort der Sebastian Schulze Höping Pellengahr den Titel des Kinderkönigs. Er wählte Constantin und Justus Diesen zu seinen Nebengängern.

Davon regelrecht ergriffen, packte den Kinderkönigs-Vater der Ehrgeiz. Mit dem 225. KK holte der passionierte Jäger schließlich in der spannenden Finalphase den großen Vogel von der Stange. Burkhard Schulze Höping Pellengahr regiert somit die Aldruper Schützen. An seine Seite holte er sich Ehefrau Rita, in den Hofstaat wurden Stefan und Nicole Rauner sowie Ingo und Diethild Wellenbrock berufen.

Die neuen Majestäten wurden in einer feierlichen Zeremonie, quasi als Heimspiel, am Samstag auf dem Hof Schulze Höping Pellengahr unter prächtiger Kulisse ausgeholt und von den Schützen gehuldigt.

Am Abend eröffneten die Blaublütigen den Königsball im dem Festzelt.

DJ „Locke“ verstand es erneut, die Anwesenden bis zum frühen Morgen auf dem arg strapazierten Tanzboden zu halten.

Am Sonntag wurden zum Abschluss des Festes Rosenkönigin und Fässchenkönig ausgeschossen. Diese Titel gingen an Anni Zünkler und Hubert Brüggemann.