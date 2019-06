Platzmangel gibt es aktuell auch an der Realschule. Dem will die Stadt kurzfristig mit dem Aufstellen von Raummodulen entgegenwirken. In den Sommerferien sollen dazu die bereits vorhandenen 13 Container zwischen der Sporthalle I und dem Sportplatz zurückgebaut werden – das Mietverhältnis endet ohnehin. Sie werden durch 28 neue Raummodule ersetzt. Insgesamt sollen so sechs Klassenräume sowie zwei große Räume für die 13plus-Betreuung mit Büro und Abstellraum entstehen, informiert der Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schulen, Soziales, Michael Alfert, in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport. Parallel dazu sei ein Auftrag an ein Architekturbüro vergeben worden. Dieses soll zusammen mit einem Pädagogen eine Raumbedarfsanalyse und eine anschließende Machbarkeitsüberprüfung der Bestandsgebäude durchführen sowie überprüfen, inwiefern eine gemeinsame Nutzung für die drei Schulen des Schulzentrums in Ochtrup möglich wäre. Titel