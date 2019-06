„Kirche geht in die Schule“, mit diesem Motto zum Familiengottesdienst am Sonntag, 30. Juni, macht die St.-Georg-Pfarrgemeinde Offensichtliches deutlich. Wegen der Renovierung des Kirchengebäudes finden die Wochenend-Gottesdienste seit Mitte Juni im Forum der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule (MKG) statt. Die besonders gestaltete Familienmesse stellt passend zum Ort die Behauptung auf, die ganze Kirche könne neu lernen. Was, das zeigt sich am Sonntag ab 10 Uhr in einer kurzen Unterrichtseinheit auf der Flipchart im Forum.